Mermiyle tehdide 5 yıl hapis talebi!

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Trabzon’da alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan iki kişi mahkemelik oldu. Alacaklı olduğu kişinin kız kardeşi M.E. ile aynı apartmanda oturan D.A.Ş. adlı kişi, genç kadını ziyaret ederek, kardeşi Ö.E.’nin kendisine olan 580 lira borcu olduğunu belirterek ödemesini istedi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, “Kardeşine söyle borcunu ödesin tekrar gelirsem onun için kötü olacak” şeklinde konuşan D.A.Ş., genç kadına bir mermi vererek apartman dairesinin önünden ayrıldı. D.A.Ş.’den mermiyi alan M.E. adlı kadın, yaşananları kardeşi Ö.E.’ye anlattı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ö.E., polis merkezine giderek D.A.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ö.E., kız kardeşine mermi bırakan D.A.Ş.’nin kendisini tehdit ettiği söyledi. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada D.A.Ş. tehdit ve mermi bulundurmak iddiasıyla gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları reddeden D.A.Ş., yaşananlarla ilgisinin bulunmadığını söyledi. İfadesi alınan D.A.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. D.A.Ş. hakkında tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcı, D.A.Ş. hakkında silahla tehdit iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep etti. Savcı D.A.Ş. hakkında hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi.