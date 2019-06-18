Alaçatı Pachamama kapılarını açtı

Güney Amerika yerlilerinin "Toprak ana" felsefesini, kadim medeniyetlerin doğa ve sanat yaklaşımlarıyla sentezleyerek yola çıkan Alaçatı'da inşa edilen tematik otel Pachamama kapılarını açtı.

İnşaat projesini yöneten Mimar Mustafa Teksoy, "toprak ana" gibi her insanda aynı güçlü titreşimi yaratan evrensel bir ismi seçerek, birbirinden çok farklı medeniyetlerin doğa ve sanat yaklaşımlarını bu başlık altında sentezlemeyi amaçladıklarını belirtti.

Teksoy, modern bilgilerin kolaycılığına kaçmak yerine, malzeme seçimlerinden yapı tekniklerine kadar her aşamada "zoru seçtiklerini" ve geleneksel yöntemlerin peşinden giderek "nefes alıp veren hibrit bir yapı" ortaya koyduklarını söyledi.

İnşaatın her aşamasına yenilikçi yaklaşımlarıyla yön verdiğini belirten Teksoy, "Geleneksel ve doğal yapı malzeme tekniklerini hibritleyerek kil, kireç, saman, kiremit tozu gibi malzemelerle farklı sıva çeşitlerini denedik. Binanın kompakt formu, doğu-batı aksında uzanması ve bu cephelerde oransal olarak az pencere kullanılması gibi mimari detaylarla çevresel koşullardan faydalanarak enerji verimliliğini sağlamayı amaçladık. Rüzgar ve güneş gibi doğal faktörleren ince teknik detaylara kadar düşünülerek tasarım sürecinin her aşamasına dahil edildi. Özel yalıtım detayları ve düşük enerji tüketimi ile öne çıkan Pachamama’nın bahçesi ise denge unsurlarını barındırıyor." dedi