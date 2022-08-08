Üretilen hayvanları başka bölgelere de gönderdiklerini hatırlatan Reçber, "Burası saf alageyik ırkının yaşamını sürdürmesi için adeta bir gen merkezi. Bu yıl dünyaya gelen 30 yavrudan belki bazıları da başka bölgelere bırakılarak alageyiklerin yayılım alanları arttırılacak. Böylece yüzlerce yıldır olduğu gibi alageyiğin Türkiye'ye yayılmasını sağlayabiliriz. Marmara'nın güneyinde de inşallah bu alageyikler bir gün yeniden özgürce yaşamaya başlar" dedi.