Alan Bilgisi sınavı yorumları: KPSS Alan Bilgisi 2. gün sınavı zor muydu, sorular nasıldı?
KPSS Lisans kapsamında Alan Bilgisi sınavları devam ediyor. Bugün saat 10.15'te yapılacak sınav sonrasında memur adaylarından gelen sınav yorumlarını sizlerle paylaşacağız.
Giriş: 21.07.2024 - 07:00 Güncelleme: 21.07.2024 - 07:00
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KPSS Lisans sınavları devam ediyor. Sınav bugün saat 10.15'te başlayacak. Sınav bittikten sonra memur adaylarından gelen yorumlarla, KPSS nabzını tutacağız.
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Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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