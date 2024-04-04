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        Haberler Dünyadan Alan Ritchson, modellik yaparken tacize uğradığını itiraf etti - Magazin haberleri

        Alan Ritchson, modellik yaparken tacize uğradığını itiraf etti

        Alan Ritchson, verdiği bir röportajda modellik ve oyunculuk sektöründe cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Ayrıca hayatına son vermeye çalıştığını ancak çocukları nedeniyle bundan vazgeçtiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 17:13 Güncelleme: 04.04.2024 - 17:33
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        'Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak' ve en son 'Reacher' adlı yapımlarda oynayan Alan Ritchson, verdiği bir röportajında ​​depresyondan muzdarip olduğunu ve tekrarlanan cinsel saldırılardan sonra kendisine bipolar bozukluk tanısı konulduğunu anlattı.

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        Cinsel istismarın, modellik sektörüne girdiğinden beri başladığını ve oyunculuğa geçtiğinde bile takip ettiğini söyleyen Alan Ritchson; "Kendimi astım ve bayılmadan önce son anda kendini ayağa kaldırdım" dedi.

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        Modellik endüstrisinde çalışmanın iyileştirici nitelikleri çok azolduğunu belirten Alan Ritchson; "Dürüst olalım, bu yasallaştırılmış seks ticareti gibi bir şey. Sektör herhangi bir düzenlemeye tabi değil ve eğer bir işe alınırsanız, aslında kaçakçılık yapmak üzere bir fotoğrafçıya teslim edildiğiniz yaygın olarak bilinen bir sırdır. Cinsel istismarın hedef olduğu ve hayatta kalmak için çaresizce beklediğiniz, maaşın havuç olduğu korkunç ortamlara bırakıldığım zamanlar ve durumların sayısı, iki ele güvenemiyorum. Oldukça sıktı" şeklindeki ifadeleri kullandı.

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        "CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIM"

        ABD'li oyuncu istismara uğradığı bir anısını şöyle anlattı; "Bu çok ünlü fotoğrafçının çekimi için randevum vardı. Eğer çekimi ben yaparsam bana bir dergi ve bir giyim markası için çok kazançlı bir kampanya teklif edeceği vaadiyle çıplak fotoğraflar çekmem için bir otel odasına gönderildim. Bu adamın cinsel saldırısına uğradım."

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        "KENDİMİ ASARAK HAYATIMA SON VERMEYE ÇALIŞTIM"

        41 yaşındaki ünlü oyuncu, kendini asarak hayatına son vermeye çalıştığını itiraf etti. Alan Ritchson, intihar etmekten son anda vazgeçtiğini belirtti. Ritchson, intihar etmekten oğulları Calem, Edan ve Amory nedeniyle vazgeçtiğini söyledi. Alan Ritchson'a bu olaydan sonra 36 yaşındayken bipolarite, 40 yaşındayken ise DEHB tanısı konuldu.

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        "BİR YARATICININ VARLIĞINA İNANIYORUM"

        Alan Ritchson, aynı röportajda şunları da söyledi: "Bir yaratıcının varlığına ve yaratılmış varlıklar olduğumuza inanan biri olarak, sürekli aklıma takılan şey hayatın anlamı ve amacıydı, hayattaki amacımız, hiçbir şart olmaksızın, bu yaratıcıya inanmaktır. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek ve başkalarına hizmet etmek. Hayat, bundan ibarettir."

        Fotoğraflar: Avalon, Backgrid USA, Shutterstock

        #Alan Ritchson
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