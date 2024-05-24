Antalya'da olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Alanya Öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir saldırgan elindeki bıçakla Öğretmenevi personeliyle sözlü tartışma yaşadı.

SANDALYE İLE SALDIRGANA VURDU İHA'da yer alan habere göre ardından personellere bıçağı zaman zaman sallayan şüpheli, Öğretmenevinin kapısından uzaklaşırken içerden çıkan bir kişi ise elinde sandalye ile arkasından vurdu.

7 KİŞİLİK GRUP MEYDAN DAYAĞI ATTI REKLAM Görevli personel sandalyeyle saldırgana arka arkaya vurmaya devam etti. Olaya çevredeki esnaf da dahil olurken saldırgana bazı vatandaşlar da sopa ve tekmeyle vurdu. Yere düşen saldırgana, 6-7 kişilik grup tarafından adeta meydan dayağı atıldı.