Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Tepe Mahallesi'nde ormanda duman görülmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına, 6 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankıyla müdahale etti. Evlere sıçramadan yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalara vatandaşların da destek verdiği yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.