Alanya'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Alanya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 24.01.2024 - 01:16 Güncelleme: 24.01.2024 - 01:16
Güzelbağ Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla alevler çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürdü.
Yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.