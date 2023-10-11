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        Haberler Gündem Alanya'da denizde kadın cansız bedeni bulundu - Güncel haberler

        Alanya'da denizde kadın cansız bedeni bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde kadın cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 18:10 Güncelleme: 11.10.2023 - 18:11
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        Denizde kadın cansız bedeni bulundu
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        Çarşı Mahallesi Galip Dere Plajı'nda suyun yüzeyinde bir kadını hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan kadının sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.

        Henüz kimliği tespit edilemeyen kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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