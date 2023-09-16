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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alanya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Alanya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Alanya'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 04:47 Güncelleme: 16.09.2023 - 04:47
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        Alanya'da ölümlü kaza
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        KAVŞAKTA KAZA

        İ.A. yönetimindeki hafif ticari araç ile İ.Y. (18) idaresindeki motosiklet, Güller Pınarı Mahallesi Ticaret Lisesi Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre, yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

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