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Alanya'da hafif ticari aracın çarptığı iki bisikletli öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı iki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan araç sürücüsü, jandarma ekiplerince yakalandı

Alanya'da hafif ticari aracın çarptığı iki bisikletli öldü
Hafif ticari aracın çarptığı iki bisikletli öldü
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AA

O.G. (38) yönetimindeki 07 LKV 76 plakalı hafif ticari araç, İncekum Mahallesi Antalya-Alanya D-400 kara yolunda, aynı yönde bisikletlerle ilerleyen F.T.T. (25) ve Y.E'ye (25) çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bisiklet sürücülerinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler, Alanya Belediyesinin morguna kaldırıldı. AA'nın haberine göre; kaza yerinden kaçan O.G, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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