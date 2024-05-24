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        Haberler Gündem Alanya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Alanya'da makilik alanda yangın çıktı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 18:42 Güncelleme: 24.05.2024 - 18:42
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        Alanya'da makilik alanda yangın çıktı
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        Alara Mahallesi Köprü mevkisinde, yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 31 personel müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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