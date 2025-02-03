Alanya'da üç tehlikeli viraj kaldırılıyor

Antalya Büyükşehir, Alanya'daki üç tehlikeli viraj kaldırıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın kırsal mahalleleri ve yayla yolları güzergâhında kazalara yol açan üç virajda düzenleme çalışmalarına başlattı. Yolun virajlı bölümleri iş makineleriyle tıraşlanarak ortadan kaldırılacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, ilçenin kırsal mahalle ve yayla yollarında kazlara yol açan, görüş açısını engelleyen üç virajda aynı anda çalışma yapıyor.
İlçenin Uzunöz Mahallesi grup yolundaki viraj, Gümüşkavak, Yalçı Mahallesi grup yolu ve Gökbel, Çayarası Yaylası yolu üzerindeki viraj ile Dimalacami, Bucak, Öteköy, Taşbaşı Mahallelerinin Çeltek Yaylası güzergahında bulunan virajda yürütülen çalışmayla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yollardaki tehlikeli ortadan kaldırılıyor.