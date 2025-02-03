Alanya'da üç tehlikeli viraj kaldırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, ilçenin kırsal mahalle ve yayla yollarında kazlara yol açan, görüş açısını engelleyen üç virajda aynı anda çalışma yapıyor.

İlçenin Uzunöz Mahallesi grup yolundaki viraj, Gümüşkavak, Yalçı Mahallesi grup yolu ve Gökbel, Çayarası Yaylası yolu üzerindeki viraj ile Dimalacami, Bucak, Öteköy, Taşbaşı Mahallelerinin Çeltek Yaylası güzergahında bulunan virajda yürütülen çalışmayla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yollardaki tehlikeli ortadan kaldırılıyor.