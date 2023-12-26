Alanya'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Giriş: 26.12.2023 - 18:50 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:50
H.Z. idaresindeki otomobil, Çamlıca Mahallesi'nde yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada, otomobildekilerden Fatma Güney öldü, sürücüyle araçta bulunan 3 yaşındaki T.Z. yaralandı.
Yaralılar, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Güney'in cenazesi Alanya Belediye Morguna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.