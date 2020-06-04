Alanya'da uçurumda bir erkek cesedi bulundu - ANTALYA

AA

Mahmutlar-Sarıveliler yolu Kuş Yuvası mevkisindeki uçurumluk alanda, vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark edince, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, isminin Mehmet Ünlü (31) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen Ünlü'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından yakınları tarafından alındı.Ünlü'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.