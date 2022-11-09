Bebeği poşete koyup atan üç zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Alanya'da yeni doğmuş bebeğin pencereden atılmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni doğan bebeğin poşet içinde pencereden atılmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Alanya'da yeni doğmuş bebeğin pencereden atılmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Bebeği poşete koyup atan üç zanlı tutuklandı
0:00 / 0:00
AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni doğan bebeğin 5. kattaki evin penceresinden poşet içerisinde atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Gözaltına alınan bebeğin annesi Gürcistan uyruklu N.S. (15) ile N.S.'nin annesi İ.S. (55) ve babası B.S. (55) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

N.S.'nin savcılıktaki ifadesinde "Hamile olduğumu bilmiyordum. O gün sabah sancım geldi. Bebek ölü olarak dünyaya gelince, panikleyip aşağıya attım." dediği öğrenildi.

Konaklı Mahallesi 19. Sokakta bir apartmanın 5. katından dün, poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlenmiş, jandarma ekipleri, bebeği aşağıya attığı iddia edilen N.S. ile annesi İ.S. ve B.S.'yi gözaltına almıştı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

7 kişiye mezar olan otobüste ölen Serhat, üniversite diplomasını almaya gidiyormuş
GÜNDEM 8 kişinin can verdiği kazada yürek burkan ayrıntı
Türkiye'nin konuştuğu sahte gelin olayında canlı yayında gözaltı!
GÜNDEM Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme stüdyosunda gözaltı
10 Kasım Atatürk'ün vefatının kaçıncı yıl dönümü 2022? Atatürk’ün vefatının üzerinden kaç yıl geçti?
GÜNDEM 10 Kasım Atatürk'ün vefatının kaçıncı yıl dönümü ...
KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2022 ÖSYM ile KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlıyor?
GÜNDEM KPSS tercih tarihleri!
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programları: 10 Kasım bayrak ne zaman, saat kaçta yarıya iner? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saygı duruşu kaç dakika sürecek?
GÜNDEM 10 Kasım bayrak ne zaman, saat kaçta yarıya iner?
İğneada açıklarında balıkçı teknesinde patlama - Son Dakika Haberleri
GÜNDEM İğneada açıklarında balıkçı teknesinde patlama
Anne, kızını kaçıranın iş yerini yaktı
GÜNDEM Anne, kızını kaçıranın çalıştığı dükkanı yaktı
10 Kasım okullar tatil mi? Yarın okullar açık mı, yarım gün mü olacak?
GÜNDEM 10 Kasım okullar tatil mi?
Kayıp kızdan acı haber! Narenciye bahçesinde ölü bulundu - En Son Haberler
GÜNDEM Kayıp kızdan 3 gün sonra acı haber!
MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist teslim oldu
GÜNDEM 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.