Alanya'dan İzmir'e geldi cinayete kurban gitti!

Alanya’dan İzmir’e gelen 46 yaşındaki 6 çocuk babası, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Torbalı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Alanya’da çalışan ve dün Pancar Mahallesi’ne gelen 46 yaşındaki Rıfat Kapan ve beraberindeki M.A, ile Y.A, mesire alanında otururlarken aralarında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine baba M.A, belinden çıkardığı tabancayı oğlu Y.A.’ya vererek Kapan’ı vurmasını söyledi. Bunun üzerine Y.A, tabancayla ateş ederek Kapan’ı sırtından vurdu. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan 6 çocuk babası Rıfat Kapan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.