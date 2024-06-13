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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alanya'dan İzmir'e geldi cinayete kurban gitti! | Son dakika haberleri

        Alanya’dan İzmir’e gelen adam cinayete kurban gitti

        İzmir korkunç bir cinayete tanık oldu. 6 çocuk babası Rifat Kaplan mesire alanında otururken tartışma çıktı. Tartıştığı şahıs oğluna verdiği tabanca ile Kapan'ı vurdurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 23:09 Güncelleme: 13.06.2024 - 23:09
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        Alanya'dan İzmir'e geldi cinayete kurban gitti!
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        Alanya’dan İzmir’e gelen 46 yaşındaki 6 çocuk babası, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Torbalı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Alanya’da çalışan ve dün Pancar Mahallesi’ne gelen 46 yaşındaki Rıfat Kapan ve beraberindeki M.A, ile Y.A, mesire alanında otururlarken aralarında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine baba M.A, belinden çıkardığı tabancayı oğlu Y.A.’ya vererek Kapan’ı vurmasını söyledi. Bunun üzerine Y.A, tabancayla ateş ederek Kapan’ı sırtından vurdu. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan 6 çocuk babası Rıfat Kapan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Öte yandan, Kapan’ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili şüpheli durumdaki baba-oğul jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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