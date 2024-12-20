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        Haberler Gündem Alanya ilçesindeki yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı - Güncel haberler

        Alanya ilçesindeki yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:28 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:28
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        Yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı
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        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatanları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takiple 13 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Araştırmaların ardından şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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