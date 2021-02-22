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Alanya'nın fethinin 800'üncü yılı kutlandı

Alanya'nın fethinin 800'üncü yılı çevrim içi olarak düzenlenen organizasyonla kutlandı. Kutlama töreninde sahneye çıkan Hakan Aysev, 'Keykubat' adlı aryasını Antalya Opera ve Koro sanatçılarıyla birlikte seslendirdi

Alanya'nın fethinin 800'üncü yılı kutlandı
Fethinin 800'üncü yılı kutlandı
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Alanya'nın Sultan Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800'üncü yılı tanıtım toplantısı, Alanya Belediyesi tarafından Atatürk Spor Salonu'nda organize edildi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen programda dans gösterisi ve fetih için hazırlanan videonun gösterimi yapıldı.

Tenor Hakan Aysev'in de sahne aldığı program, izleyenler tarafından beğeni topladı. Hakan Aysev'in 'Keykubat' adlı aryasını Antalya Opera ve Koro sanatçılarıyla birlikte seslendirdi. Ayrıca gecede Hangar Stüdyo Dans ekibi muhteşem bir gösteri sundu. Alanya'nın tarihi ve turistik bölgeleri barko vizyonla izletildi. Gecede Belediye Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ünlü tenor Hakan Aysev'e çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Alanya'nın fethinin 800'üncü yılını yıl boyunca çeşitli etkinlik ve programlarla kutlayacaklarını belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Farklı din ve dilden, 100'ün üzerinde milletten yaklaşık 31 bin yerleşik yabancının hoşgörüyle, birlik ve beraberlik içinde yaşadığı 24 ilden büyük ilçenin il olma zamanı geldi. Bu süreçte, geleceğin belirsizliğinde kaybolmaktansa hep birlikte geçmişin sağlam köklerine tutunarak güçlenmek istiyoruz. İnanıyorum ki, fetih coşkusuyla karamsarlığı bir kenara bırakıp, yüzyıllardan akarak bizlere taşınan efsuni dinginlikte huzur bulacağız. Birlik ve beraberlik içinde geleceğe daha umutla bakacağız" dedi.

Sultan Alaaddin Keykubat'ın, Alanya'yı 2 ay süresiyle kararlılıkla kuşattığını ve bölge halkını ikna ederek, hiç kan dökmeden Alanya'yı topraklarına kattığını anlatan Adem Murat Yücel, Alanya'nın 1221 yılında fethinin, Orta Çağ siyasi tarihi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Alanya'nın fethiyle, sultanlığın gücünün Akdeniz'e yayıldığını dile getiren Yücel, "Askeri ve siyasi bakımdan stratejik öneme sahip bir liman kenti elde edilmiştir. Selçuklu Devleti'nin Akdeniz sahillerindeki sınırları, Silifke'ye kadar uzanmıştır" diye konuştu. Alanya'nın geçmişten gelen kültür hazinelerini koruyup, gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade eden Adem Murat Yücel, bu kapsamda birçok tarihi yapıyı da restore ettiklerini kaydetti.

Fetih programı kapsamında onarımını yaptıklarını bu eserlerin açılışlarını da gerçekleştireceklerini dile getiren Yücel, şöyle devam etti; "Türk İslam medeniyetinin bu topraklara kazandırdığı eserleri bu yıl sergileme fırsatı bulacağız. Selçukluların kentimizdeki en önemli başyapıtı olan Alanya Kalesi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesi için çalışmalarımız sürmektedir. Kalemizin ziyaretçi sayısı 'Teleferik Projemizi' hayata geçirdikten sonra 4 kat artmıştır. Yürüyüş güzergahları ve yaya yolları projelerimizle, ziyaretçilerin kalenin her noktasını yürüyerek keşfetmeleri sağlanmıştır. Restorasyon çalışmalarını büyük bir hızla sürdüreceğiz. Bu kadim kentin, güzel insanlarına hizmette bulunmak, bizim için kutsal bir vazife, büyük bir onur ve gururdur. En büyük gayemiz onlardan aldığımız sancağı daha yükseklerde dalgalandırmaktır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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