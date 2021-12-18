Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

26'da Vargas, Yunus Akgün'ün pasında şık bir golle Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirirken Alanyaspor 30'da Diedhiou ile yanıt verdi.

43'te Balotelli Adana Demirspor'u bir kez daha öne geçirirken 51'de Bjarnason maçın sonucunu söyledi: 3-1.

MAÇIN DAKİKALARI

4. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Gökhan İnler, topu yerden Balotelli'ye çıkardı. Topla ceza sahası yayı dışına kadar gelen Balotelli'nin şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak topu kontrol etti.

20. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Novais, yerden rakip ceza sahasına ortaladı. Umut Güneş'in bekletmeden köşeye gönderdiği topu kaleci Muric, uzanarak çıkardı.

26. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yunus Akgün rakip ceza sahası sağından içeriye girerek yerden ortasını çıkardı. Vargas'ın gelişine gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

30. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Rakip alanda topla buluşan Novais'ın pasıyla topla buluşan Diedhiou, kaleciyi geçip topu filelere gönderdi: 1-1.

43. dakikada Adana Demrispor bir kez daha öne geçti. Vargas'ın soldan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Balotelli, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım 2-1 önde tamamlandı.

51. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Balotelli'nin orta alanda uzun çıkardığı pasta topla buluşan Yunus Akgün, rakip ceza sahası çizgisi yakından topu içeriye bıraktı. Kaleyi karşıdan gören nokta topu kontrol eden Bjarnason'un köşeye gönderdiği şutta, top ağlarla buluştu: 1-3.

66. dakikada rakip ceza sahası yakında Efecan Karaca'nın kısa pasında Diedhiou bekletmeden topu Novais'e çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, topu kaleci Muric çıkardı.

70. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Vargas, ceza sahasına sokularak topu sağındaki Akintola'nın önüne bıraktı. Akintola'nın yerden vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü. Dönen topu Vargas, bu kez Assombalonga'ya aktarmak istedi, ancak top auta gitti.

90+2. dakikada sağdan Akintola ile gelişen atakta topla buluşan Belhanda ceza sahası içerisine yerden çıkardı. Svensson'un kaleyi çapraz gören yeren sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu çıkardı.

Karşılaşma konuk takım Adana Demirspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Murat Altan

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl (Dk. 57 Babacar), Fatih Aksoy (Dk. 57 Ahmet Ildız), Umut Güneş, Davidson (Dk. 76 Eduardo), Novais (Dk. 76 Fer), Efecan Karaca (Dk. 88 Candeias), Diedhiou

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Yunus Akgün (Dk. 67 Akintola), Bjarnason (Dk. 88 Belhanda), Stambouli, Vargas (Dk. 80 Deli), Balotelli (Dk. 67 Assombalonga)

Goller: Dk. 26 Vargas, Dk. 43 Balotelli, Dk. 51 Bjarnason (Adana Demirspor), Dk. 30 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Tayfur Bingöl, Dk. 90 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 67 Balotelli (Adana Demirspor)