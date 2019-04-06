Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasın Alanyaspor evinde Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. 3 puanı getiren golü 72. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Bu sonucun ardından Alanyaspor 37 puana yükseldi. Bursaspor ise 28 puanla 15. sırada kaldı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, cezası nedeniyle müsabakayı tribünden takip ederken, yedek kulübesinde yardımcısı Murat Şahin görev aldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 10 Baiano), Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Djalma Campos (Dk. 87 Sackey), Sural (Dk. 58 Villafanez), Cisse

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş (Dk. 41 Latovlevici), Badji, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Onur Atasayar), Saivet, Tunay Torun, Umut Nayir (Dk. 46 Lima)

Gol: Dk. 72 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Efecan Karaca, Dk. 45+1 Ceyhun Gülselam, Dk. 56 Sural, Dk. 61 Welinton, Dk. 67 Tzavellas, Dk. 89 Haydar Yılmaz (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 22 Chedjou, Dk. 67 Latovlevici (Bursaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada soldan Ozan Tufan'ın kullandığı kornerde Bursasporlu oyuncu Umut Nayir'in uzaklaştırmak istedi top, ceza sahası dışında Efecan Karaca'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada Tunay Torun'un pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

26. dakikada Bursaspor savunmasından kaptığı topla hareketlenen Ozan Tufan, pasını geriden gelen Cisse'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

50. dakikada sol taraftan korneri kullanan Ozan Tufan, orta yerine yerden topu Efecan Karaca'ya çıkardı. Topla buluşan Efecan Karaca'nın ceza sahasına girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak, rakip oyuncuya çarparak az farkla dışarı çıktı.

59. dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan, topu ceza sahasındaki Tunay Torun'a çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

69. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ taraftan kazandığı serbest atışta Villafanez'in ortasında Bursasporlu oyuncuların uzaklaştırmak istediği top, Ozan Tufan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

72. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Cisse'nin Djalma Campos'a çıkardığı top ile atağa kalkan ev sahibi ekipte Villafanez, gelen topu kafayla Cisse'nin önüne indirdi. Cisse, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0