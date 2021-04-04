Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Başkent ekibi 8'de Johansson ile öne geçti. 37'de Berkan skoru eşitledi. 82'de Stancu, maçın sonucunu belirledi. Bu sonuçla düşme hattındaki Gençlerbirliği puanını 30'a yükseltti. Alanya ise Konya'nın ardından Gençlerbirliği'ne yenilerek üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 49 puanda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Moubandje, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Siopis (Dk. 86 Efkan Bekiroğlu),Kadzior, Berkan İsmail Kutlu, Davidson, Mustafa Pektemek

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 77 Diego),Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 90+3 Ömürcan Artan),Murat Yıldırım (Dk. 77 Lucas Mugni),Sefa Yılmaz (Dk. 77 Spiridonovic),Lima (Dk. 69 Stancu)

Goller: Dk. 8 Johansson, Dk. 82 Stancu (Gençlerbirliği),Dk. 37 Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 36 Soner Dikmen, Dk. 50 Arda Kızıldağ, Dk. 61 Lima (Gençlerbirliği),Dk. 63 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

8. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan içeriye giren Sefa Yılmaz topun yönünü sağ kanata çevirdi. Topu kontrol eden Johansson, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kaleyi hafif çapraz gören yerden çektiği şutta, top kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada faul sonrası sağ kanattan Kadzior, ceza sahası içine topu ortaladı. Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, top kaleci Nordfeldt'te kaldı.

37. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Pektemek, Davidson'u ara pasla ceza sahası içinde topla buluşturdu. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği sert şutta, topu kaleci Nordfeldt çıkardı. Dönen topu Berkan İsmail Kutlu filelerle buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

51. dakikada faul sonrası sağ kanattan Kadzior, ceza sahası içine orta yaptı. Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

55. dakikada sol kanattan Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası ön direğe gönderdiği ortaya yükselen Lima, kafa vuruşu yaptı. Kaleci Marafona, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

75. dakikada Kadzior'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Juanfran'ın ortasına iyi yükselen Salih Uçan'ın vuruşunda, top az farkla üst direğin yanından auta gitti.

82. dakikada Gençlerbirliği bir kez daha öne geçti. Sağdan Candeias'ın ortasında ceza alanı içinde Stancu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı, Gençlerbirliği 2-1 kazandı.