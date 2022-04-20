Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar galibiyete Yatabare ve Kerem Atakan'ın golleriyle uzanırken Yatabare mücadelede kırmızı kart gördü. Alanyaspor'un tek golü ise Emre Akbaba'dan geldi.
6. dakikada Emre Akbaba, Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Golün pasını ise Umut Güneş verdi.
Sivasspor 32. dakikada skora dengeyi getirdi. Fajr'ın pasında Mustapha Yatabare skoru 1-1'e getirdi.
59. dakikada üst üste iki sarı kart gören Yatabare, Sivasspor'u 10 kişi bıraktı.
Kırmızı-beyazlılar uzatma dakikalarında öne geçti: 90+2'de Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor'a maçı kazandıran golü kaydetti.
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