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Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 14. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor 27 puana, Yeni Malatyaspor ise 20 puana yükseldi

Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 14. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-yeşilliler, 32. dakikada Babacar'ın attığı harika golle maçta 1-0 öne geçerken, son haftaların golcü ismi Adem Büyük, 60. dakikada Yeni Malatyaspor adına skoru eşitleyen isim oldu. Bu sonucun ardından Alanyaspor 27 puana, Yeni Malatyaspor ise 20 puana yükseldi. Öte yandan lider Alanyaspor son 5 haftada 11 puan kaybetti. Gençlerbirliği ve Göztepe'ye mağlup olan Akdeniz ekibi, Yeni Malatyaspor ile de berabere kaldı.

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