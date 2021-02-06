Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor konuk etti.
Konuk ekip 25'te Talbi ile öne geçerken 32'de penaltıdan Bareiro skora dengeyi getirdi: 1-1.
İlk yarı böyle biterken maçın uzatma anlarında sahneye çıkan Mustafa Pektemek 90+7'de 3 puanı Alanyaspor'a getirdi: 2-1.
GOLÜN ARDINDAN GERİLİM! KIRMIZI KART...
Pektemek'in golünün ardından iki takımın yedek kulübeleri birbirine girerken Alanyaspor yardımcı antrenörü Francesco Farioli kırmızı kart, Çaykur Rizesporlu Boldrin sarı kart gördü.
Alanyaspor bu sonuçla 40 puana yükselirken Çaykur Rizespor 25 puanda kaldı.
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