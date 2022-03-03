Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor, Gaziantep FK'yı normal süresi 1-1 sona eren maçta 2-1 mağlup ederek ve yarı finale yükseldi ve Demir Grup Sivasspor'un rakibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

Oyuna ikinci yarıda giren Tayfur Bingöl, 74. dakikada Alanyaspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Golün hazırlayıcısı ise Famara Diedhiou oldu.

Mücadelede son anlara girilirken Djilobodji skoru 1-1'e getirdi ve mücadelenin normal süresi eşitlikle sonuçlandı.

Alanyaspor uzatma dakikalarında oyuna yine sonradan giren Oğuz Aydın ile yeniden öne geçti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Alanyaspor 120 dakika sonunda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final biletini alan takımlar çift maç eleme usulüyle birbirine rakip olacak. Yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.