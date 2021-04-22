Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor evinde Gaziantep FK'yı 3-2 yendi. Konuk ekip 6. dakikada Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 öne geçti. 18. dakikada Mustafa Pektemek skoru eşitledi. 41'de bir kez daha sahneye çıkan Muhammet Demir, Gaziantep'in 2. golünü kaydetti. 45. dakikada Steven Caulker durumu 2-2'ye getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

53. dakikada Mustafa Pektemek kendisinin 2. takımının ise 3. golüne attı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Alanyaspor sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. Akdeniz ekibinde 3 asistle oynayan Salih Uçan maçın yıldızı oldu. Bu sonucun ardından Alanyaspor 55 puana yükselirken, Gaziantep FK 51 puanda kaldı. Gaziantep'te 3 haftalık cezası sona eren teknik direktör Ricardo Sa Pinto, Alanyaspor maçının 89. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.