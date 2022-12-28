MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
16. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Gökhan Sazdağı'nın ara pasında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Runnarsson meşin yuvarlağı önledi.
21. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Lumsaba'nın ortasında defanstan seken topa düzgün bir vuruş yapan Ahmed Hassan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
36. dakikada Alanyaspor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kaleci Runnarsson'un uzun pasında topla buluşan Yusuf Özdemir, kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada sol kanattan Ali Karimi’nin ortasında Gavranovic’in şutu az farkla auta çıktı.
60. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek’in pasında cezası dışından direkt kaleye şut çeken Ali Karimi topu ağlarla buluşturdu. 2-1
70. dakikada Efecan Karaca ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Eduardo’nun vuruşunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı.
72. dakikada VAR uyarısıyla tekrarlanan penaltı vuruşunda Efecan Karaca topu filelere gönderdi. 3-1
79. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunu kaleci Runnarsson kurtardı.
Mücadele 3-1 noktalandı.
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