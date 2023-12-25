Alanyaspor: 3 - Samsunspor: 1 MAÇ SONUCU
Trenydol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor'u sahasında 3-1 mağlup etti. Fatih Tekke'nin öğrencileri ligde üç kez üst üste galibiyetini aldı.
Trenydol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor'u konuk etti.
Alanyaspor sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrıldı. Goller 14'de Yusuf , 27'de Oğuz ve 90+3'de Janvier'den geldi.
Samsunspor'un tek golünü ise 86'da M. Mouandilmadji kaydetti.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.
İstanbulspor ve Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek moral bulan turuncu yeşilliler, bu galibiyetle galibiyet seriyi 3 maça çıkardı.
Samsunspor bu mağlubiyetle 15 puanda kalırken Alanyaspor ise puanını 20'ye çıkardı.