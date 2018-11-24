Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçında da mağlup olan Aytemiz Alanyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçında Kayserispor'u 5-0 mağlup etti.

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Mücadelede 19. dakika oynanırken Efecan Karaca, Atila Turan'ı ceza sahası içinde arkadan yaptığı müdahaleyle yerde bıraktı ve penaltıya sebebiyet verdi. Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Papiss Cisse topu sol kale direğine isabet ettirdi. Sonrasında Oyun alanına dönen topa hareketlenen Baiano ceza sahası içi sağ çaprazadan kaleye şutunu çekti ancak bu topu kaleci Silviu Lung kurtardı.

Dakikalar 45'i gösterdiğinde Alanyaspor, Papis Cisse ile gol buldu ancak Cisse'nin golü VAR incelemelerinden sonra ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Cristian Sapunaru, Ceyhun Gülselam'ı korner kullanıldığı sırada arkasından çekti ve yerde bıraktı. Bu hareketi sonrasında penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Djalma skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Djalma Campos ceza sahası içine ortasını yaptı. Kaleci Silviu Lung'dan seken topu takip eden Isaac Sackey altıpasın hemen yanından kaleye şutunu çekti Kaleciyi de geçen bu top Şamil Cinaz'dan döndü. Dönen topa hareketlenen Efecan Karaca gelişine şutunu çekt, ve topu ağlarla buluşturdu.

74. dakika oynanırken: Sağ kanattan gelişen atakta Baiano ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte Djalma Campos kısa pasını Papiss Cisse'ye bıraktı. Papiss Cisse topu kontrol edip sol ayağıyla kaleye şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu. Aytemiz Alanyaspor, Papiss Cisse'nin golüyle skoru 3-0'a taşıdı.

CISSE BİR KEZ DAHA SAHNEDE

79. dakikada Alanyaspor farkı 4'e çıkarırken Cisse bir kez daha sahne aldı: Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Junior Fernandes ceza sahası içine girdi ve pasını Papiss Cisse'ye gönderdi. Papiss Cisse altıpas içinden boş kaleye şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.

Mücadelenin 81. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Djalma Campos ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte topa hareketlenen Junior Fernandes kafa vuruşunu yaptı ve skoru 5-0'a getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Alanyaspor, Sergen Yalçın'la çıktığı ilk maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip 5 hafta sonra 3 puana uzandı ve puanını 15'e yükseltti. Kayserispor ise haftayı 12 puanla kapadı.

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