Alanyaspor - Ankaragücü maçı rakamları

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Alanyaspor ile Ankaragücü, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Alanyaspor, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Ankaragücü, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 159 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Alanyaspor kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.00, Ankaragücü sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Alanyaspor önceki hafta Ankaragücü mücadelesinde 3-2 kazandı.

Ankaragücü ise Alanyaspor karşılaşmasında 3-2 yenildi.

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