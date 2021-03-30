Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigAlanyaspor
ABONE OL

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligde kalan 10 maçta toplayabildikleri kadar puan toplayıp, 5'inci sıradaki yerlerini korumak istediklerini belirterek, "Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz" dedi

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz
DHA

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, milli maç nedeniyle lige verilen arada takımın kalan müsabakalara hazırlığına devam ettiğini söyledi. Ligde hedeflerini anlatan Çavuşoğlu, "Ligde kalan 10 maç var. Ortada 30 puanlık periyot var. 30 puanlık periyotta ne toplayabilirsek toplamak istiyoruz. Ligde 5'inci sıradayız. Yerimizi korumak istiyoruz" diye konuştu.

"10 MAÇTA EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Puan cetvelinde Aytemiz Alanyaspor'un alt sıralarındaki takımlarla maçlarının olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Aşağıdaki takımlarla da maçımız var. Onlar için de bizim için de zor. Biz amacımızdan, hedefimizden şaşmak istemiyoruz. Son zamanlardaki maçlarda Babacar ile Efecan'ın sakatlıkları takımımızı etkiledi. Cezalı oyuncularımız da vardı. Kalan 10 maçta en iyisini yapmak istiyoruz. Hedefimize ulaşmak istiyoruz."

"LİGDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmelerinin ardından lige odaklandıklarını vurguladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon final, bu sezon da yarı final oynadıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Biz her zaman ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası maçında bunu hedeflemiştik, olmadı. Geçen sene final oynadık bu sene Antalya'nın diğer takımı final oynayacak. Artık ligde yolumuza devam edeceğiz. Kalan 10 maçı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

"İZLENEN FUTBOLCULARIMIZ VAR"

Aytemiz Alanyaspor'un futbolcu, teknik direktör, yardımcı antrenörlerini başka takımlara transfer etmesiyle adından sıkça söz ettirdiğinden bahseden Çavuşoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Sadece futbolcu değil, teknik direktörlerimiz, antrenörlerimize transfer teklifi gelirse, en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı oluyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bizim izlenen futbolcularımız var. Takipte olan futbolcularımız da var. Sezon sonunda teklif gelirse değerlendiririz. Kulüp başkanlığında mayıs ayında 10'uncu yılı bitirmiş olacağım. Daha önce 6 yıl da başkan yardımcılığında ve farklı görevde bulundum. 10 yıldır aynı ekip Alanyaspor'u yönetiyoruz. İstikrar yakaladık, istikrarı sürdürmek istiyoruz. Bütçemiz ona göre. İlçe takımı olarak koyduğumuz hedefleri yavaş yavaş oturtmaya çalışıyoruz. Mali kriterler de çok önemli. Bütçesi çok yüksek olmayan, gelirleri çok iyi olmayan kulübüz. Gelirimizle her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar emin adımlarla geldik. Her zaman söylediğimiz gibi amacımız Süper Lig'de kalıcı Alanyaspor'un olması."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

FALCAO MU MOHAMED Mİ? Galatasay'da Terim, Hatayspor karşısında golcüsünü seçti!
FUTBOLYarışı kazanan...
KABUS HORTLADI! Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 2 milli futbolcunun testi pozitif çıktı
FUTBOLBeşiktaş'ta kabus hortladı!
Türkiye Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman? A Milli Takım muhtemel 11!
FUTBOLÜçte üç olsun!
Nwakaeme, Trabzonspor'un forvetteki en istikrarlı ismi konumunda
FUTBOLEn istikrarlısı Nwakaeme
Larin'in gol attığı maçta Kanada'dan tarihi skor
FUTBOLLarin attı, Kanada tarih yazdı!
Inter yeni logosunu tanıttı
FUTBOLBir devir kapandı!
Bandırmaspor Teknik Direktörü Sözeri: "Ligi en güzel yerde, yani play-off içinde bitirmek istiyoruz"
FUTBOLBandırmaspor'un hedefi play-off
Bünyamin Balcı, Milli Takım'a kadar yükseldi! Antalyaspor'un yeni yıldızı...
FUTBOLMilli Takım'a kadar yükseldi!
Ankara Demirspor da TFF'ye başvurdu
FUTBOLFenerbahçe'den sonra ikinci başvuru
Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım: "Bu takımı Süper Lig'e çıkaracağız"
FUTBOL"Bu takımı Süper Lig'e çıkaracağız"