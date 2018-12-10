Turuncu-yeşilli ekibin Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı takip eden başkan Hasan Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, 0-0 eşitlikle tamamlanan Beşiktaş maçındaki mücadelelerini överken, önlerinde Çaykur Rizespor ile yapacakları zorlu bir müsabaka olduğuna dikkati çekti.
Çaykur Rizespor'un Galatasaray önünde 2-0 yenik durumdan 2-2 beraberliği yakaladığını hatırlatan Çavuşoğlu, bunun kolay bir iş olmadığını aktararak, "Bu yılki maçların hepsi zor. Alt veya üst sırada diye bir şey yok. Akhisarspor-Fenerbahçe maçında bunu gördük. Bu yıl çok zor ve farklı bir ligdeyiz. Çaykur Rizespor yukarı çıkmaya çalışacak. Bizim için de zor maç. Biliyorsunuz, Baiano sakat, Sackey cezalı. İnşallah mevcut takımla mücadelemizi yapacağız." diye konuştu.
Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş maçında bir penaltılarının, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına rağmen verilmediğini savundu.
VAR sistemine rağmen hakemlerin hata yapmaya devam ettiğini ileri süren Çavuşoğlu, "Bu sistemi en çok destekleyen başkanlardanım ama VAR'ı kullanırsanız bu sistem geçerli olur. O pozisyonu neden atladıklarını anlamış değilim. Bu pozisyonun nasıl kaçtığını, tekrarına nasıl bakılmadığını, izlenmediğini anlamış değiliz. Beşiktaş gibi bir rakipten alacağımız 3 puan çok önemliydi." ifadelerini kullandı.
Peş peşe gelen hakem hatalarının tüm takımları düşündürmeye başladığını ifade eden Çavuşoğlu, hakemlere maç vermeme cezası yerine para cezası önerisinde bulundu.
RİZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Aytemiz Alanyaspor, ligin 16. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçının hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasının ardından idman, çift kale maçla tamamlandı.
İdmana, izinli olan Tzavellas ve Villafanez'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Djalma Campos ile Mbila katılmadı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.