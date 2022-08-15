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Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Spor yazarları, Alanyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı

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  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU

    Bu kadar fazla mahkum oynarsan kendi kalene de gol atarsın, penaltı da yaparsın. Defans geri gide gide kalecinin önüne geldi. Ersin bile bir ara yere yattı ki "Takımım dinlensin" dedi. Hakem nasıldı derseniz; kötü değildi, çok kötüydü... Bazı yerde kart kullandı, bazı yerde aynı pozisyonda kart kullanmadı. Rahat havalarda maç idare edeyim diyor, pozisyonlara uzak kalıyor. Aslında rahat değil ama o havalarda geziyor.
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR

    Hakem Yasin Kol çok kötü maç yönetti. Verdiği ve vermediği kartlarla acemi bir görüntü sergiledi. Kırmızı kartla oyundan attığı Emrecan'a verdiği ilk sarı kart kesinlikle yanlış. Tayfur'un ikinci sarıdan oyundan atılması gerekiyordu. Yine ilk yarıda Weghorst gole giderken Alanya defansı tarafından durduruldu, Alanyalı oyuncuyu atması gerekirken faulü ters veren Kol, üstüne Weghorst'a sarı kart gösterdi. Torpilli bir hakem olduğu belli. Yazık.
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    GÜNTEKİN ONAY

    Valerien İsmael’in hesaplayamadığı bir başka faktör de skorun erkenden dengeye gelmesi olasılığıydı. Ayrıca neden topu rakip yarı alana taşıyabilecek ve savunma arkasına koşu yapacak bir Jackson Muleka hamlesi yapılmadı onu da anlayamadık. Dünyada sadece 10 kişi kalan kendi takımıymış gibi erkenden 3 değişiklik yapıp tüm kurguyu değiştiren Valerien İsmael, aldığı maçı elleriyle hediye etti.
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL

    2. devre başlamadan Valerien İsmael'den ilginç hamleler geldi. Salih, N'Koudou ve Ghezzal'ı çıkardı. Şimdi maç berabere bitince genel eleştiriler İsmael üzerinde yoğunlaşacak. Ama ben bunu doğru ve cesur bir hamle olarak gördüm. Hava çok sıcak ve nemliydi. 
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Bir kişi eksiksin, Ghezzal ve N'Koudou'nun fiziksel durumları yeterli değil, Salih de çok yorulmuştu. 2. yarıya atak başlayan, organize gelen Alanya'da yine sahneye Farioli çıktı. Aynı anda dört oyuncu birden değiştirdi, sonra takım çorbaya döndü. Ama şans önemli faktör. Beşiktaş pozisyon vermezken gereksiz sebep olunan penaltı ve de Saiss'in kendi kalesine attığı jeneriklik gol sebebiyle maç berabere bitti.
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ALİ GÜLTİKEN

    Emrecan atılana kadar, rüya gibi bir başlangıç oldu. 31 dakikada atılan 3 gol, rüyayı gerçek hale getirdi. Geçen haftanın deplasmanda 4 gol atan ekibine karşılık bu golleri bulabilmek önemli bir işti. Bu, Beşiktaş'ın maça ne kadar motive olduğunu göstermesi açısından önemli. Hiç şüpheye yer bırakmadan rakibine de nefes alma şansı vermeden kazanma isteğini net gösterdi. 
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Fakat Emrecan'ın atılmasından sonra doğal olarak maç zorlaştı. Skor ne olursa olsun eksik kalmak oyunu her zaman zorlar. Buna bir de Alanya'nın iklimsel sıcağını da eklediğimizde 70 dakika bunu devam ettirmek kolay değil. Ama Beşiktaş kalesinde goller görse de savunma adına önemli bir direniş göstermeye çalıştı.
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ATTİLA GÖKÇE

    Valerien Ismael’in adeta paniğe kapılarak ikinci yarıya üç değişiklikle başlaması, üç gol atan Nkoudou, Salih ve Ghezzal’ı çıkarıp Necip, Montero ve Boyd’la beşli savunmaya dönmesi, belki çaresizlikten doğan bir arayıştı ama yanlıştı, olmadı. Takım adeta paniğe kapıldı. Kozlarını kaybetti. Hocası tarafından törpülendi. Valerien Ismael’in dağıldığını gördük. 
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Bu arada... Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi tam da hazırlık maçları yapılır, hakemler seminerde toplanırken, keskin demeçlerle hakemlere yönelik budama operasyonlarını devam ettirmek istiyordu. Eskiler gitsin, yeniler gelsin! Başkan’ın en etkili hakem yorumu. Buyrun Sayın Çebi, işte yepyeni bir hakem!
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    OKTAY DERELİOĞLU

    Alanyaspor ne olduğunu anlayamadan 3-0 oldu bir anda maç. Ismael'in N'Koudou planı müthiş işledi. Ancak Emrecan'ın kırmızı kartı her şeyi alt üst etti. Önce skorun 3-1'e gelmesi ardından da devre arasında Ismael'in anlamsız değişiklikleri Alanya'yı maçın içine soktu. 
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Beşiktaş gibi büyük bir takım 10 kişi bile olsa böylesine mahkum oynayamaz. Ghezzal ve Salih'ın neden çıktığını, Boyd'un bu takımda ne işi olduğunu Ismael açıklamalı. Dünkü puan kaybı kesinlikle Ismael'e yazar.
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    BİLAL MEŞE

    Eyvallah; on kişi kalınca, bazı oyuncu hamleleri yapabilirsiniz. Ne var ki, üç golü atan oyuncuların hepsini dışarı almak nerden çıktı arkadaş? Topu rakip sahaya kim taşıyacak, rakibin direnişi kim kıracak söyler misin İsmael! İşin özeti; hakem tamam, maçın ağırlığını kaldıramadı eyvallah, ancaak puan kaybının en büyük sorumlusu Valerian İsmael’dir. Koca Beşiktaş’ı bu kadar mahkum oynatmaya ne hakkın var arkadaş...
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    NİHAT KAHVECİ

    Böyle büyük takım hocası olunmaz. 5'liye dön bir şey demem, ama rakibe nasıl gideceğim diye hiçbir planın olmaz mı? Terminatör diye pankart açtılar, bundan sonra o pankartlar değişir herhalde.
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Kahraman olmaya çalışan bir hakem izledik. Hakem rezaleti izledik. Böyle bir milat olabilir mi? Herkese objektif olacak dendi, dün Galatasaray'a verilmeyen penaltılar, bugün Beşiktaş'a olmayan kırmızı. 450 dakika maç izliyoruz hakemler yüzünden. Çok güzel maç izledik. Sarının yanında kırmızıyı seviyor demek ki hakem.
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    RIDVAN DİLMEN

    Hem hakem Yasin Kol hem de Valerien Ismael, yaptıkları hatalarla bu kaçınılmaz sonu birlikte hazırladılar. Bu maç 3-1 de bitseydi aynı yorumları yapardım. Yasin Kol, geçen sezon iyi maçlar çıkarmıştı ancak bugün özellikle fizik olarak çok kötüydü. Çoğu pozisyonu 30-40 metreden takip etti. 
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Maç sonu Alanyaspor %78 topa sahip olmuş. Beşiktaş, 5-3-1 oynarken topa nasıl hakim olacak? Takımı oynatacak oyuncuları oyundan aldı Ismael. Ancak Alanya'nın hocası yapabilirdi böyle değişiklikleri.
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları
  • Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

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