Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, 70 ve 87'de (penaltıdan) Burak Yılmaz'ın bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise penaltı tartışmaları yaşandı.

53. dakikada Gökhan Gönül, Alanyaspor ceza sahasında Papiss Cisse ile birlikte topa aynı anda hamle yaptı. Cisse'nin müdahalesi sonrasında yerde kalan Gönül, penaltı bekledi. Top dışarı çıktıktan sonra VAR odasını dinleyen karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi ve oyuna aut atışıyla başlandı. Beşiktaşlı futbolcular pozisyona uzun süre itiraz ederken, siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan tepki gösterdi.

CAULKER MÜCADELE SONRASINDA AÇIKLAMALAR YAPTI

87. dakikada Alanyaspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Burak Yılmaz topu önünde buldu ve sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yaptı. Topun Caulker'a çarpması sonucu hakem Halis Özkahya penaltı noktasını işaret etti. Alanyasporlu Steven Caulker maç sonunda pozisyonla ilgili konuşurken "Penaltı pozisyonunu defalarca izledim. yere düşerken elimi ne yapabilirim? Bilmiyorum. Hakemler yüzde 50- yüzde 50 olan pozisyonlarda bizim aleyhimize karar veriyor. Şanssızlıklar yaşıyoruz. Daha iyi çalışıp, daha iyi olmalıyız. Top önce ayağıma çarptı sonra elime geldi" ifadelerini kullandı.