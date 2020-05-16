Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanı futbolcular, çift kale maçla tamamladı.
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