Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen arada Aytemiz Alanyasporlu futbolcular hazırlıklarını evde ve kulüp tesislerinde bireysel olarak sürdürüyor. Teknik heyetin sıkı gözetiminde çalışan futbolcular bu süreçte kondisyonlarını kaybetmemek için yoğun tempoda çalışıyor. Ligin tekrar ne zaman başlayacağı henüz belli değilken, tüm takımlarda olduğu gibi Aytemiz Alanyaspor'da da 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek futbolcuların akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

Bu sezon sözleşmesi bitecek 10 oyuncusu bulunan Alanyaspor'da hangi futbolcuların kalacağı henüz bilinmiyor. Bu 10 isimden 7'sinin ilk 11'de sık tercih edilen futbolcular olması dikkati çekiyor. Junior Fernandes, Papiss Cisse, Fabrice N'Sakala, Djalma Campos, Ceyhun Gülselam, Baiano, Cenk Gönen, Eray Birniçan, Kaan Kanak ve kiralık Yacine Bammou bu sezon takımdan ayrılması muhtemel futbolcular.

GOLCÜLERİN SON SEZONU OLABİLİR

Fernandes, Cisse, N'Sakala, Campos, Ceyhun, Baiano ve Bammou genellikle ilk 11'de forma şansı bulurken, Cenk ve Eray bu sezon hiç turuncu yeşilli formayla sahaya çıkamadı. Kaan ise bu sezon sadece Süper Lig'de 3 maç forma giyebildi. Bu sezon Aytemiz Alanyaspor 26 maçta 44 gol kaydederken, bu gollerin 32'sini sözleşmesi bitecek Fernandes (7),Cisse (16),Campos (4),Ceyhun (3),Bammou (2) attı. Ayrıca Fernandes (5),Campos (3),Baiano (2),Bammou (1),N'Sakala (1),Cisse (1) toplamda 13 asistle gol katkısında bulunan futbolcular oldu.