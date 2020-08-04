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Alanyaspor'da 10 isim gitti, 15 isim döndü!

Aytemiz Alanyaspor'da 10 ismin sözleşmesi sona ererken, 15 oyuncu kiralıktan geri döndü. Erol Bulut'un vedasının ardından Alanyaspor'un transferde ilk önceliği teknik direktöre vermesi bekleniyor

Alanyaspor

Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Aytemiz Alanyaspor'da 10 ismin sözleşmesi bugün itibarıyla sona erdi. Djalma Campos, Junior Fernandes, Papis Cisse, Fabrice N'Sakala, Kaan Kanak, Baiano, Cenk Gönen ve Eray Birniçan ile tek tek görüşme yapıldığı ancak henüz yeni sözleşme imzalanma konusunun netlik kazanmadığı öğrenildi. N'Sakala'nın Beşiktaş ile iki yıllık anlaşmaya vardığı öğrenilirken, sözleşmesi biten diğer iki oyuncudan Ceyhun Gülselam ile geçen hafta yeniden anlaşmaya varıldı. Kiralık olarak kadroya dahil edilen Yacine Bammou ise sözleşmesi sona erdiği için Nisan ayında ülkesine geri döndü.

Öte yandan Alanyaspor'un Süper Lig'de ilk beşin içinde bitirmesinde büyük emek veren ve UEFA Avrupa Ligi ön elemesine katılmasına katkı sağlayan teknik direktör Erol Bulut da dün itibarıyla turuncu yeşilli takımla olan sözleşmesinin sona erdiğini ve takımdan ayrıldığını açıkladı.

15 OYUNCU GELDİ

Transfer sezonunun başlamasıyla Alanyaspor'un daha önce sözleşme imzaladığı yeni transfer Efkan Bekiroğlu ve Berkan Kutlu'nun sözleşmeleri aktif oldu. İki oyuncu takım bünyesine katılırken 13 futbolcu da kiralık sürelerini tamamlayarak takıma döndü. Reso Akin, Isaac Sackey, Yusuf Karagöz, Tayfur Bingöl, Siddik Celik, Rauf Öktem, Hasan Can Yalcintekin, Emre Bekir, Murat Sevimler, Hasan Emiroglu, Hasan Ayaroglu, Alper Tursun ve kaleci Haydar Yılmaz kiralık sürelerini doldurarak Alanyaspor'a dönüş yaptı.

Öte yandan Alanyaspor'un 11 Ağustos itibarıyla yeni sezon çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

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