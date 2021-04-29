Alanyaspor Fenerbahçe mücadelesi için artık heyecan dorukta. Ligde çıkışta olan iki takımın zorlu maçı öncesi geri sayım başladı. Peki büyük bir heyecanla beklenen Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı 29 Nisan Perşembe akşamı saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER



Alanyaspor : Marafona, Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Berkan, Salih, Efkan, Davidson, Efecan, Mustafa

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Osayi-Samuel, Valencia, İrfan Can, Samatta