Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'de zorunlu 2 değişikliğe gitti.
Genç teknik adam, geçen hafta Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yerine Gökhan Gönül ve Mesut Özil'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Emre Belözoğlu, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk 11'de Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas ve Valencia'ya yer verdi.
Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde ise Osman Ertuğrul Çetin, Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Tisserand, Thiam, Sinan Gümüş ve Novak yer aldı.
MESUT ÖZİL KADRODA
Fenerbahçe'nin 4 Mart'taki Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aradan sonra kadroda yer aldı.
Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 8 hafta aradan sonra kadroda yer buldu.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında, sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları süren Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'dan yararlanamadı.
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