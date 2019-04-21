Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. 19.00’da başlayacak mücadelede Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak.



Mücadelenin VAR hakemi ise Abdülkadir Bitigen olacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Şimşek yer alacak.