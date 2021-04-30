Üstelik 10 kişi kalınca işleri daha da zorlaştı. Gökhan Gönül 43. dakikada oyun dışı kalınca Emre Belözoğlu'nun bütün planları altüst oldu. Zaten zorlanıyorlardı. Üstüne eksik kalmak ciddi bir sorun oldu. Yine de bu deplasmandan bir puan çıkarmak iyi bir sonuç. Ancak bu bir puan şampiyonluğa oynayan bir takıma yakıştı mı?