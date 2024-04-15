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        Alanyaspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Alanyaspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 31 haftada 81 puan topladı. Alanya temsilcisinin ise 42 puanı bulunuyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 15.04.2024 - 20:01
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        STAT: Alanya Oba Stadı

        HAKEM: Cihan Aydın

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Süper Lig 32. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

        Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan

        Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        Süper Lig'de son 19 maçını kaybetmeyen Galatasaray, üst üste 12 karşılaşmayı kazandı. Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a karşı kaybetmezse Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin tarihinde üst üste 20 maçı yenilgisiz geçen dördüncü Türk teknik direktör olacak.

        Ev sahibi Corendon Alanyaspor ise son ayların en formda takımlarından birisi olarak göze çarpıyor. Ligde 7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Akdeniz ekibi, bir sezonda üst üste beş galibiyeti en son Aralık 2019-Şubat 2020 arasında Erol Bulut yönetiminde almıştı.

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        YABANCI VAR GÖREV YAPIYOR

        Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yabancı hakem bulunuyor.

        Türkiye Futbol Federasyonunun bu haftadan itibaren hayata geçirdiği kritik maçlardaki yabancı VAR ataması, Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında uygulanıyor.

        Bu doğrultuda Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR koltuğunda Portekizli Fabio Melo oturuyor. AVAR görevinde ise Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral ve Alper Ulusoy yer alıyor.

        GALATASARAY'DA TEK EKSİK GÜNAY GÜVENÇ

        Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda yer almıyor.

        Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer almıyor.

        İKİ TAKIM 16. RANDEVUDA

        Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 16. kez karşı karşıya geliyor.

        İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 9, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

        Geride kalan 15 maçta sarı-kırmızılı takımın 35 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

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