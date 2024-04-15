Alanyaspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

STAT: Alanya Oba Stadı

HAKEM: Cihan Aydın

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Süper Lig 32. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan

Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Süper Lig'de son 19 maçını kaybetmeyen Galatasaray, üst üste 12 karşılaşmayı kazandı. Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a karşı kaybetmezse Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin tarihinde üst üste 20 maçı yenilgisiz geçen dördüncü Türk teknik direktör olacak. Ev sahibi Corendon Alanyaspor ise son ayların en formda takımlarından birisi olarak göze çarpıyor. Ligde 7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Akdeniz ekibi, bir sezonda üst üste beş galibiyeti en son Aralık 2019-Şubat 2020 arasında Erol Bulut yönetiminde almıştı.

REKLAM YABANCI VAR GÖREV YAPIYOR Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yabancı hakem bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonunun bu haftadan itibaren hayata geçirdiği kritik maçlardaki yabancı VAR ataması, Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında uygulanıyor. Bu doğrultuda Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR koltuğunda Portekizli Fabio Melo oturuyor. AVAR görevinde ise Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral ve Alper Ulusoy yer alıyor. GALATASARAY'DA TEK EKSİK GÜNAY GÜVENÇ Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer almıyor.