Galatasaray Alanyaspor Türkiye Kupası son 16 turu maçı için artık geri sayım başladı. Son haftalarda ligde çıkış içinde olan iki takımın zorlu karşılaşmasında gülen taraf adını çeyrek finale yazdıracak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Alanyaspor Galatasaray maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve sarı kırmızılıların muhtemel 11'ine dair tüm bilgiler...