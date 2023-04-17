Zirve ve alt sıraları yakından ilgilendiren Alanyaspor Galatasaray maçı için beklenen tarih geldi çattı. Süper Lig'de 29. haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Alanyaspor Galatasaray maçının günü, saati, yayıncı kanalı ve konuk ekibin muhtemel 11'ine dair ayrıntıları bir araya getirdik...