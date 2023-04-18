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Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 30. hafta maçında deplasmanda bu akşam Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. 32 puanı bulunan Alanya temsilcisi ise averajla 11. sırada yer alıyor. Peki Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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AA / HABERTURK.COM
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray bu akşam deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Peki Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de oynadığı 28 maçın 8'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu. 32 puana sahip Akdeniz ekibi, averajla 11. sırada bulunuyor.
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    EKSİKLER

    Galatasaray'da Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir maç kadrosuna dahil edilmedi.

    Alanyaspor'da sakatlığı süren Candeias ile cezalı Umut Güneş karşılaşmada forma giyemeyecek.
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Muslera
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Sacha Boey
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Nelsson
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Abdülkerim
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Adekugbe
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Oliveira
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Torreira
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Rashica
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Mertens
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Kerem Aktürkoğlu
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Icardi

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