Levent Tüzemen (Sabah): G.Saray zor da olsa Alanyaspor'a karşı son yıllarda yaşadığı şanssızlığı kupada kırdı. Okan Buruk'un büyük cesaret göstererek derin rotasyona gitmesi kafalara "G.Saray turu bu kadroyla geçer mi?" sorusunu getirdi. Sonuç; Okan hoca başarılı oldu. Güvendiği oyuncularla ve sonradan yaptığı değişikliklerle kupada çeyrek finale yükseldi. Okan hoca mutlaka bir sol bek almalı. Bu işin Emre Taşdemir ile yürümeyeceğini net bir şekilde gördük. Eğer Rashica destek vermese Emre, dağılırdı. Dubois kontrollü ve dengeli oynadı. Midtsjö sahanın çalışkanıydı