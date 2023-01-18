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Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Spor yazarları, Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki performansını değerlendirdi. İşte Galatasaray-Alanyaspor maçı yazar yorumları...

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  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Süper Lig lideri Galatasaray, kupada da yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Galatasaray'a turu getiren golleri 16. dakikada Victor Nelsson ile 38. dakikada Dries Mertens kaydetti.

    Alanyaspor'un maçtaki tek golünü 67. dakikada Cavaleiro attı.
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Evren Turhan (Takvim): Galatasaray'ın ligde yakaladığı 8 maçlık galibiyet serisi, tüm rakiplerin üzerinde psikolojik bir baskı yarattı. Fakat Galatasaraylı oyuncuların bu durumu ciddiyetleriyle korumaları gerekiyor. G.Saray dün maçın başında 2-0 geri de düşebilirdi. İkinci yarıda da 2-1 olduktan sonra tur sıkıntıya düştü. Galatasaray takımında zaman zaman konsantrasyon sorunu oluyor. Şu ana kadar büyük kriz yaşanmadı ama takım ciddiyetten kopmamalı...
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Osman Şehner (Milliyet): Artık bu tür zor maçlarda iyi futbol, kötü futbol diye ayrım yapmamak lazım. Galatasaray kupada final oynayabilecek Alanyaspor’u yenerek yoluna devam etti. Bu başarı mıdır, moral midir, öz güven midir? Evet hepsi içinde var. Süper Lig’de lider misin, evet. Kupada çeyrek finale çıktın mı, evet. Bu da Okan Buruk ve talebelerinin büyük başarısıdır.
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Uğur Meleke (Hürriyet): Okan Buruk’un ilk 45’teki isabetli taktiksel tercihlerini ikinci devrede Farioli’nin doğru değişiklikleri izledi. Merkeze devrilerek oynayan Efkan-Efecan yerlerini çizgilere açılan Cavaleiro-Candeias’a bıraktılar ki iki kanattan da ikinci devrede çok etkili oldu Alanya. İki kanat akınıyla biri ofsayt nedeniyle iptal edilen iki gol buldular ama bu aksiyonlar tur bileti için yetmedi Alanya’ya. İki teknik adamın satrancını Okan Buruk kazandı dün gece.
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Levent Tüzemen (Sabah): G.Saray zor da olsa Alanyaspor'a karşı son yıllarda yaşadığı şanssızlığı kupada kırdı. Okan Buruk'un büyük cesaret göstererek derin rotasyona gitmesi kafalara "G.Saray turu bu kadroyla geçer mi?" sorusunu getirdi. Sonuç; Okan hoca başarılı oldu. Güvendiği oyuncularla ve sonradan yaptığı değişikliklerle kupada çeyrek finale yükseldi. Okan hoca mutlaka bir sol bek almalı. Bu işin Emre Taşdemir ile yürümeyeceğini net bir şekilde gördük. Eğer Rashica destek vermese Emre, dağılırdı. Dubois kontrollü ve dengeli oynadı. Midtsjö sahanın çalışkanıydı
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

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