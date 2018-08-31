Alanyaspor - Göztepe karşılaşma önü

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Alanyaspor ile Göztepe, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Alanyaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Göztepe son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 134 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Alanyaspor kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Göztepe sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Alanyaspor son haftadaki Medical Park Antalyaspor müsabasında 3-2 kazandı.

Göztepe ise Galatasaray karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Alanyaspor, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Göztepe, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Göztepe 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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