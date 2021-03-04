Alanyaspor-Göztepe maçının ardından

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Tokatlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle ilk 15 dakikadan sonra sahada tamamen oyunun hakimi, pozisyon üreten, bulan, şut atan ve olumlu futbol oynayan bir takım olduklarını belirtti.

Geçen haftalarda yaşadıkları gol sıkıntısını bugün de yaşadıklarını anlatan Tokatlı, "Maalesef gole çevirme ve sonlandırma konusunda son vuruşlardaki sıkıntı nedeniyle iki puan kaybettik. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Olumlu oynamaya da devam edeceğiz." dedi.

Tokatlı, iki haftadır VAR'dan dönen gollerinin olduğunu hatırlatarak, "Özellikle bugün attığımız net gol VAR'dan döndü. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz çok çalışıyoruz, olumlu futbol oynuyoruz, oynamaya devam edeceğiz. Oyuncu kazandırmaya da devam edeceğiz. Ama biz biraz da emeğimize saygı istiyoruz. Biraz da bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Ünal Karaman: "Haddini bilerek oynayan bir Göztepe vardı"

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise alınan puanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Aldıkları puanın kıymetini bileceklerini dile getiren Karaman, "Teknik verileri üst düzey olan güçlü bir rakibe karşı oynadık. Alanyaspor'un teknik kadrosunu tebrik ediyorum. Bu sezonun lige imzasını atan takımlardan biri. Futbol doğruları içerisinde teknik detaylara da dikkat ederek haddini bilerek oynayan bir Göztepe vardı. Bu duruşun bir karşılığı olmalıydı. Alınan bir puan bizim için kıymetli. İnşallah önümüzdeki haftalar, daha iyi sonuçlar alabileceğimiz haftalar olacak." şeklinde konuştu.