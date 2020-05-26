Aytemiz Alanyaspor, 2 günlük bayram izninin ardından Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarına devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde saat 18.00’de yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Turuncu-yeşilli ekip, daha sonra taktik içerikli oyun çalışmaları yaptı. Alanyaspor, yarın yapacağı iki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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